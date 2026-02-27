Оккупанты атаковали дроном село на Харьковщине: пятеро пострадавших, среди них – мальчик и девочка. Фото

Военные преступники страны-агрессора России в пятницу, 27 февраля, осуществили очередной удар беспилотниками по селу Верхняя Роганка Харьковского района. В результате обстрела пострадали люди, в частности, дети.

Об этом сообщила Нацполиция, показав последствия удара. Правоохранители квалифицируют действия российских захватчиков как "военное преступление".

Последствия удара

В результате обстрела произошел пожар в частном доме. Пострадали пять человек, среди которых четырехлетний мальчик и девятилетняя девушка. У детей острая реакция на стресс, отметили правоохранители.

Следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники полиции зафиксировали факт удара захватчиков, открыто уголовное производство по ст.438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

О чем речь

Верхняя Роганка – село в в Ольховской сельской громаде Харьковского района Харьковской области. Население составляет 179 человек.

Напомним, что ВСУ освободили Верхнюю Роганку, Русскую Лозовую, Слободское и Прилесное вместе – это произошло в конце апреля в 2022 году.

Удары по Харьковщине

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 февраля российская армия также атаковала дроном-камикадзе частный сектор села Подсреднее Купянского района Харьковской области. Прибыв на место российского преступления, спасатели ГСЧС из-под завалов извлекли тела погибших мужчины и женщины.

Также там в результате атаки врага был ранен человек.

