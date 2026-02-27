Враг взорвал дамбу в Донецкой области: Лубинец обратился к ООН

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о подрыве дамбы вблизи Константиновки в Донецкой области. По его словам, российские военные обнародовали кадры уничтожения гидросооружения, что может привести к гуманитарной катастрофе. Происшествие произошло на территории Донецкой области.

О факте подрыва Лубинец сообщил на своей странице в Facebook. Он отметил, что Россия сознательно создает угрозу для мирного населения и уже направил письма в ООН с требованием зафиксировать нарушения.

"Россия в очередной раз сознательно создает угрозу гуманитарной катастрофы", – написал он.

Возможные последствия

По словам омбудсмена, разрушение дамбы может привести к подтоплению населенных пунктов, уничтожению дорог и мостов и разрушению критической инфраструктуры. Речь идет о системах водо- и электроснабжения, других объектах жизнеобеспечения. Люди могут потерять дома и средства к существованию.

Лубинец также отметил, что существует риск отравления почв и воды и гибели экосистем. Он напомнил, что мир уже видел последствия подрыва Каховской ГЭС и призвал международное сообщество реагировать.

"Мир не имеет права молчать. Безнаказанность за подобные преступления означает новые трагедии", – подчеркнул омбудсмен.

Обращение к ООН

В своем обращении Лубинец подчеркнул, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права дамбы находятся под особой защитой. Их уничтожение запрещено, а такие действия являются военным преступлением и грубым нарушением Женевских конвенций.

Он сообщил, что уже направил соответствующие письма в Организацию Объединенных Наций с требованием дать международную правовую оценку действиям государства-агрессора. Омбудсман призвал привлечь Россию к ответственности за каждое преступление.

