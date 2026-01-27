Оккупанты все чаще используют Starlink для увеличения дальности действия ударных дронов: в ISW оценили риски для Украины

Российская оккупационная армия все чаще использует спутниковые системы Starlink для увеличения дальности действия ударных беспилотников. Таким образом противник пытается увеличить дальность нанесения ударов по тылу Украины.

Оккупанты впервые применили беспилотник БМ-35 с системой Starlink для нанесения удара по Днепру (примерно в 86 километрах от линии фронта). Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Россияне усовершенствуют свои БПЛА

Советник министерства обороны Украины по оборонным технологиям и эксперт по беспилотникам и РЭБ Сергей "Флэш" Бескрестнов 26 января сообщил, что этот удар был нанесен менее чем через две недели после того, как появилась информация о первом зафиксированном применении беспилотников БМ-35, оснащенных системой Starlink.

Бескрестнов отметил, что беспилотник БМ-35 более экономичен с точки зрения расхода топлива, чем российские беспилотники с неподвижным крылом типа "Молния" с видом от первого лица, и имеет дальность действия до 500 километров.

Аналитики ISW на сегодняшний день располагают лишь свидетельствами того, что российский Центр передовых беспилотных технологий "Рубикон" использует беспилотники БМ-35. Российские войска начали использовать БМ-35 в сентябре 2025 года и активизировали удары с помощью БМ-35 в начале января 2026 года.

В РФ утверждали, что операторы беспилотников "Рубикон" использовали БМ-35 в течение12-13 января для ударов по грузовым судам вблизи Одессы и 17 января для удара по ЗРК Patriot к юго-западу от Харькова.

Эксперты отмечают, что оккупанты все больше полагаются на Starlink для увеличения дальности действия ударных беспилотников, одновременно повышая их устойчивость к украинской радиоэлектронной борьбе. Сообщается, что дальность действия беспилотников БМ-35, оснащенных системой Starlink, составляет 500 километров, что означает, что большая часть Украины, вся Молдова, а также части Польши, Румынии и Литвы находятся в зоне досягаемости этих беспилотников, если они будут запущены из России или оккупированной части Украины.

Напомним, в ночь на 27 января российские войска устроили массированную дроновую атаку на Одессу. Враг направил на город более 15 дронов-камикадзе, вследствие чего есть разрушения, пострадали десятки человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 января российские террористы атаковали Харьков баллистикой и дронами. Один из прилетов пришелся по школе, также повреждения получили многоэтажки, есть пострадавшие. Почти 80% области остались без света.

