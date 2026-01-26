Вечером 26 января российские террористы атаковали Харьков баллистикой и дронами. Один из прилетов пришелся по школе, также повреждения получили многоэтажки, есть пострадавшие.

В Харькове после обстрела зафиксированы обесточивания. Об этом сообщили городской голова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По словам мэра, под атакой оказался Индустриальный район города. Сначала был зафиксирован удар дроном-камикадзе, а затем по тому же району враг ударил ракетами.

Терехов сообщил, что в результате обстрела есть пострадавшие, по состоянию на 20:00известно как минимум о двух травмированных

Целями врага стали жилые многоэтажные дома и школа.

"Из-за вражеского обстрела есть информация о повреждении жилых многоэтажных домов и школы в Индустриальном районе. Одно из попаданий произошло по зданию школы", – рассказал глава города.

Также среди объектов, которые подверглись разрушениям – детский сад в Индустриальном районе.

Местные паблики сообщают о перебоях с электро- и водоснабжением после обстрела. В Харькове также приостановлена работа метро.

Предыдущие атаки РФ по Харькову

В ночь на 24 января оккупанты массированно атаковали Харьков дронами. В городе прогремело более 20 взрывов, в результате которых зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре, повреждены роддом и общежитие для переселенцев. Пострадал по меньшей мере 31 человек, среди них – ребенок.

23 января на Харьковщине российский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в результате чего погибли три человека. Еще несколько человек получили ранения, они госпитализированы. Инцидент произошел вблизи села Прудянка.

19 января войска РФ ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Погибла женщина, еще по меньшей мере 11 человек пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, вчера, 25 января российские оккупанты снова нанесли удары по Харькову. В результате атаки зафиксировано попадание в многоэтажный дом рядом с торговым центром. Есть пострадавшие.

