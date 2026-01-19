Россия атаковала КАБами Харьков: одна женщина погибла, есть пострадавшие. Фото
Днем в понедельник, 19 января, войска Российской Федерации ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Погибла гражданская, еще по меньшей мере 11 человек пострадали.
О взрывах начальник Харьковской областной государственной (военной) администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram в 15:15. Постепенно он обновлял информацию о вражеском обстреле.
Что известно об атаке по Харькову
"Армия РФ атаковала Слободской район города. Исключительно гражданскую жилую застройку", – написал Синегубов. Оккупанты попали по частному жилому сектору, уточнила пресс-служба ГСЧС Украины.
По состоянию на 18:00 понедельника подтвердилась гибель одной женщины. Ей было 65 лет. Количество пострадавших возросло до 11 человек, среди них по меньшей мере двое (73-летняя женщина и 49-летний мужчина) госпитализированы.
"Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь", – заверил глава ОГА.
По его данным, повреждены 30 частных домов, один дом разрушен полностью. Также взрывная волна побила остекление окон около 10 многоэтажных домов и семи автомобилей. Пожара в результате атаки не было.
На местах ударов работали все профильные службы, в том числе полицейские, спасатели и саперы; психологи ГСЧС тоже оказывали помощь местным жителям.
В Национальной полиции заявили, что жертва обстрела получила ранения, несовместимые с жизнью. Среди пострадавших – граждане в возрасте от 45 до 79 лет. Большинство испытали острую реакцию на стресс. Двое женщин и мужчина получили взрывные травмы.
"Сотрудники полиции оказывают помощь гражданам, собирают доказательства и документируют военное преступление оккупантов. Следователем внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 УКУ", – проинформировали правоохранители.
Как писал OBOZ.UA, российские захватчики в первой половине дня 19 января также нанесли удары по Харькову четырьмя ракетами. Целью этого обстрела был объект критической инфраструктуры. Зафиксированы значительные повреждения.
