В Харькове дрон оккупантов попал в многоэтажку рядом с торговым центром, – Терехов

Днем 25 января российская оккупационная армия нанесла удары по Харькову. В результате атаки зафиксировано попадание в многоэтажный дом рядом с торговым центром.

Известно о пострадавших. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Что известно

По уточненной информации чиновника захватчики попали по Киевскому району города. Сначала Терехов сообщал, что россияне атаковали торговый центр, однако впоследствии он уточнил, что целью врага стала многоэтажка.

"По уточненной информации Ситуационного центра попадание произошло в многоэтажку рядом с торговым центром", – говорится в сообщении.

"В результате вражеского удара по многоэтажке есть пострадавшие", – написал Терехов.

Предыдущие атаки РФ по Харькову

Стоит отметить, что около 13:00 часов мэр Харькова проинформировал попадания дронов зафиксированы в Слободском и Немышлянском районах. По его словам, один из вражеских БПЛА попал в частный дом.

А в ночь на 24 января захватчики массированно атаковали дронами город. Там прозвучало более 20 взрывов, в результате которых зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре, повреждены роддом и общежитие для переселенцев. Пострадал по меньшей мере 31 человек, среди них – ребенок.

Напомним, на Харьковщине 23 января российский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в результате чего погибли три человека. Еще несколько человек получили ранения, они госпитализированы. Инцидент произошел вблизи села Прудянка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в понедельник, 19 января, войска Российской Федерации ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Погибла женщина, еще по меньшей мере 11 человек пострадали.

