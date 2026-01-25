Враг атаковал Харьков дронами: произошло попадание в частный жилой дом

В воскресенье, 25 января российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков. Под ударом БПЛА оказались несколько районов города, также известно о попадании в жилой дом.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что попадания дронов зафиксированы в Слободском и Немышлянском районах.

Один из вражеских БПЛА попал в частный дом. По состоянию на 13:00 информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Российские обстрелы Харькова

В ночь на субботу, 24 января, российские захватчики устроили массированную дроновую атаку на Харьков. В городе прогремело более 20 взрывов, есть попадания по гражданской инфраструктуре, повреждены роддом и общежитие для переселенцев. В общем враг атаковал областной центр 25 "Шахедами", пострадали по меньшей мере 31 человек, среди них – ребенок.

В начале недели войска Российской Федерации ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Погибла женщина, еще по меньшей мере 11 человек пострадали. В результате удара повреждены 30 частных домов, один дом разрушен полностью. Также взрывная волна побила остекление окон около 10 многоэтажных домов и семи автомобилей. Пожара в результате атаки не было.

Ранее OBOZ.UA сообщал,российская оккупационная армия наносила удары по Черниговщине. В результате обстрелов пострадали дома мирных жителей, склад для хранения зерна и грузовые автомобили.

Кроме того, в ночь на субботу, 24 января, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив более сотни дронов-камикадзе, а затем и баллистические ракеты. Также в воздухе есть стратегическая авиация противника – Ту-22М3, из которых были запущены крылатые ракеты.

