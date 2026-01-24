Враг запустил по Украине 'Шахеды' и баллистику и поднял в воздух бомбардировщики Ту-22М3: все детали

В ночь на субботу, 24 января, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив более сотни дронов-камикадзе, а затем и баллистические ракеты. Также есть информация о наличии в воздухе бортов стратегической авиации противника.

О движении дронов информируют Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. По целям противника работают защитники украинского неба.

Что известно об атаке РФ

По состоянию на 00:02 в воздушном пространстве Украины было более 100 вражеских БПЛА. Многие из них держали курс на Киев и область.

Впоследствии стало известно, что шесть стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 находятся в пределах Мурманской области РФ.

"Будут угрозы для Украины – будет информация", – отмечал monitor.

В ВС ВСУ информировали, что "Шахеды" летят на Черкасскую/Киевскую область, Запорожье, Каменское, Полтаву и Харьков. В последнем прогремели взрывы, мэр писал о прилетах в Индустриальном районе.

По состоянию на 01:00 группа БПЛА двигалась в направлении Броваров, еще одна – через Прилуки в направлении Киевщины, 12 БПЛА через Лубны/Пирятин – тоже в направлении области.

Несколько БПЛА было в районе Каменского, группа до 10 БПЛА атаковала Харьковскую область.

Позже враг запустил баллистические ракеты по Киеву и области, также взрыв прогремел на Днепропетровщине.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 23 января, российские террористы целый день обстреливали районы Днепропетровской области. Вследствие вражеских атак один человек погиб, еще двое пострадали, среди них – ребенок.

