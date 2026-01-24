Захватчики устроили комбинированную атаку на Киев и область: есть погибшие и раненые, вспыхнули пожары. Все подробности

В ночь на субботу, 24 января, страна-агрессор начала очередную атаку на Украину, запустив более сотни дронов-камикадзе. Также с бортов стратегической авиации противника были выпущены ракеты. Среди прочих,под воздушной атакой находится Киев.

О воздушной атаке на Киев – сначала "Шахедами", а позже и ракетами, – информируют Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. Власти столицы сообщили о пожарах в результате удара по городу и о раненых.

В частности, Воздушные силы в 1:02 сообщили, что армия РФ атакует Киев ударными БПЛА. В городе раздавались взрывы, работают силы противовоздушной обороны.

Киевская городская военная администрация пригласила киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги.

По состоянию на 1:09 было известно о сразу нескольких группах вражеских дронов, которые двигались в направлении столицы.

"Киевляне, находитесь в укрытиях. россияне не могут успокоиться никак", – призвали в КГВА.

В 1:26 стало известно об"угрозе применения баллистического вооружения" против города. А уже через несколько минут после этого КГВА сообщила, что в Голосеевском районе "есть попадание в нежилое здание; есть пожар".

По состоянию на два часа ночи мониторы сообщают, что"по крылатым ракетам уже минус", однако Киев продолжают атаковать беспилотными, и "сейчас их шесть над городом".

За последние полтора часа по Киеву и агломерации пытались ударить:

Ударные БпЛА "Герань";

Баллистические ракеты "Искандер";

Крылатые ракеты "Х-69/Искандер-К";

Гиперзвуковую ракету "Циркон".

Угроза ударов крылатых ракет также остается открытой.

Глава КГГА Тимур Ткаченко, по данным на 2:03, сообщает, что в Соломенском районе попадание в 6-ти этажное офисное здание, а в Днепровском районе зафиксировано повреждение на территории гаражей, и на месте пожар.

В свою очередь мэр города Виталий Кличко, по состоянию на 2:07, сообщает, что"есть вызов медиков в Дарницкий район", в Днепровском районе"в результате падения обломков на парковке горит бензовоз", а в Голосеевском районе "двух пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали медики".

Тимур Ткаченко уточнил, что в Дарницком районе российский удар вызвал"повреждение здания частного медучреждения" – здесь известно о травмированном человеке.

По состоянию на сейчас по Киеву и Киевской области враг применял шесть баллистических ракет "Искандер", две гиперзвуковые ракеты 3м22 "Циркон", две крылатые ракеты 9м727 и четыре крылатые ракеты Х-32.

В 2:54 Тимур Ткаченко сообщил об одном погибшем и трех пострадавших от ночной атаки россиян.

"Еще одно ужасное преступление страны-террориста", – отметил он.

Дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, сутками ранее российские террористы целый день обстреливали районы Днепропетровской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще двое пострадали, среди них – ребенок.

