Враг бил по Днепровщине: погибла женщина, среди пострадавших – ребенок. Фото

В пятницу, 23 января, российские террористы целый день обстреливали районы Днепропетровской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще двое пострадали, среди них – ребенок.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. Он отметил, что оккупанты били по населенным пунктам артиллерией и FPV-дронами.

"Российский террор области снова привел к трагедии. На Никопольщине погиб 72-летний мужчина. Искренние соболезнования родным. Еще два человека в результате атак пострадали. 11-летняя девочка и 49-летняя женщина оправляться будут дома", – сообщил Ганжа.

Взрывы в этот день раздавались в Никополе, Покровской, Червоногригорьевской, Марганецкой, Мировской громадах. В результате российских атак повреждены 17 частных домов, 13 хозяйственных построек, одна – уничтожена полностью. Разгромлены теплицы, повреждены автомобили.

По Синельниковскому району враг ударил КАБом и направил беспилотники. Под ударом оказались Синельниково, Покровская, Зайцевская, Роздорская громады. Повреждена инфраструктура, 5 домов и магазин.

В Магдалиновской громаде оккупанты попали беспилотником и повредили частный дом.

В Затышнянской громаде Каменского района из-за атаки дронов изуродована инфраструктура.

новость дополняется...