Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: есть разрушения и пострадавшие

Вечером 22 января и в ночь на 23 января российская оккупационная армия снова била по Днепропетровщине. Под атакой оказались несколько общин области.

В результате ударов пострадали по меньшей мере два человека, есть разрушения, возникли пожары. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Подробнее об атаке

"Днепропетровщина. Ситуация на утро. Вечером и ночью враг снова атаковал область", – написал чиновник.

Российские оккупанты атаковали Кривой Рог и прилегающий район ударными беспилотниками. Вследствие обстрелов вспыхнули пожары и подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.

Также под вражеской атакой оказалась Синельниковщина, в частности по Васильковской громаде захватчики применили БпЛА.

"Пострадали два человека – 47-летняя женщина и 18-летний парень. Уничтожены частный дом и автомобиль, еще один дом поврежден", – говорится в сообщении.

Кроме того изуродованы хозяйственная постройка и фермерское хозяйство.

Враг бил и по Никопольскому району. Так по Никополю и Мировской общине россияне били из артиллерии и из РСЗО "Град".

"Все службы работают. Людям оказывается необходимая помощь", – указано в сообщении.

Напомним, в ночь на 22 января, армия страны-агрессора также нанесла удары по Днепропетровской области. Под вражеской атакой оказались ряд общин области, а также Кривой Рог. Известно о по меньшей мере двух пострадавших и пожарах.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 20 января под обстрелами захватчиков был Днепр и область. Известно о повреждениях на одном из предприятий. В результате атаки возникли пожары и есть пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!