Оккупанты ночью ударили по Днепру: произошел пожар, есть пострадавшие

В ночь на вторник, 20 января, армия страны-агрессора нанесла удары по Днепру и области. Известно о повреждениях на одном из предприятий.

Также в результате атаки возникли пожары и есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Подробности вражеской атаки

"Ночью агрессор атаковал Днепр. Возник пожар. Изуродованное предприятие. Разбиты окна в рядом расположенных зданиях. Повреждены многоэтажка, инфраструктура, 5 авто", – написал чиновник.

Из-за действий российской армии пострадали две женщины – 76 и 67 лет, они лечатся амбулаторно.

Враг наносил удары и по Новоалександровской громаде Днепровского района. В результате атаки БПЛА поврежден частный дом.

Покровская громада на Никопольщине тоже оказались под обстрелами. Оккупанты били из артиллерии.

"Как сообщили в ПвК, защитники неба сбили на Днепропетровщине 40 беспилотников", – указано в сообщении.

По информации ГСЧС Украины, спасатели эвакуировали из поврежденного здания одну из пострадавших.

"Возник пожар. Повреждено предприятие, объект инфраструктуры, многоэтажный жилой дом и несколько автомобилей. Работы по ликвидации последствий продолжаются", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 20 января российские захватчики начали массированную атаку на Украину дронами-камикадзе типа Shahed и имитаторами. В воздушном пространстве страны одновременно фиксировали десятки БПЛА, также враг запустил баллистику.

Как сообщал OBOZ.UA, днем, 19 января, войска Российской Федерации ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Погибла гражданская, еще по меньшей мере 11 человек пострадали.

