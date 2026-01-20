РФ массированно атакует Украину дронами и баллистикой: какие регионы под ударом

В ночь на вторник, 20 января, российские захватчики начали массированную атаку на Украину дронами-камикадзе типа Shahed и имитаторами. В воздушном пространстве страны одновременно фиксируют десятки БПЛА, по ним работают силы ПВО. Также враг запустил баллистику.

О движении вражеских беспилотников информируют Воздушные силы ВСУ. Там отмечали активность вражеских ударных и разведывательных в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

Что известно об атаке

Вражеские ударные БПЛА фиксировали вблизи Днепра и Павлограда, там было громко. Взрывы раздавались в Запорожской области, там по дронам работали силы ПВО. В областном центре взрывной волной и обломками поврежден частный дом, произошел пожар.

Днепр и Винницкая область также были под ударами баллистикой. По данным мониторов, по Виннитчине, предварительно, нанесен удар ракетами повышенной дальности "Искандер".

Также много беспилотников летело на Киев, куда враг направил и баллистические ракеты. После взрывов в столице начались перебои со светом.

Мэр города Виталий Кличко сообщил об одном пострадавшем в Днепровском районе Киева. По данным КГВА, в Днепровском районе повреждена нежилая застройка. На другой локации горят автомобили.

Дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, днем в понедельник, 19 января, войска Российской Федерации ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Погибла гражданская, еще по меньшей мере 11 человек пострадали.

