Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: произошли пожары, есть пострадавшие. Фото

В ночь на четверг, 22 января, армия страны-агрессора России нанесла удары по Днепропетровщине. Под вражеской атакой оказались ряд общин области, а также Кривой Рог.

Известно о по меньшей мере двух пострадавших и пожарах. Детали сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Детали российской атаки

Так по информации чиновника из-за дроновой атаки в Павлограде повреждены 8 частных домов и 4 автомобиля. Враг также направил ударные беспилотники на Васильковскую громаду Синельниковского района.

"Там пострадала 81-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

Из-за обстрелов оккупантов возникли пожары, повреждено офисное здание и газопровод.

"В Кривом Роге из-за вражеского БПЛА травмирована женщина 70 лет", – написал Ганжа.

Пострадавшая находится на амбулаторном лечении. В результате атаки возникло возгорание частного дома.

Также агрессор FPV-дронами бил по Никопольщине, в частности, попал по самому Никополю и Покровской громаде.

Напомним, в ночь на 20 января армия страны-агрессора также нанесла удары по Днепру и области. Известно о повреждениях на одном из предприятий. В результате атаки возникли пожары и есть пострадавшие.

Как писал OBOZ.UA, Россия и в дальнейшем будет наносить удары по территории Украины. По словам заместителя постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислава Палагусинеца, наше государство владеет данными о планах врага по новым ударам по энергетической инфраструктуре, в частности по объектам и сетям, связанным с обеспечением работы атомных электростанций.

