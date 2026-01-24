Россия устроила новую массированную комбинированную атаку: защитники обезвредили 15 ракет и 357 дронов врага

В ночь на 24 января россияне устроили массированную комбинированную атаку на Украину. Враг бил по городам и селам дронами и ракетами различных типов.

Силы ПВО сбили или подавили 372 из 396 вражеских средств воздушного нападения. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 24 января (с 18:00 23 января) россияне нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА.

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 396 средств воздушного нападения.

Свой вклад в защиту неба над Украиной этой ночью сделали и воины Военно-морских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки, по состоянию на 07:30 24.01.2026, силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе группировок было сбито 4 ударных БпЛА типа "SHAHED-136". Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!" – отметили в ВМС.

Последствия российского террора

На Днепропетровщине вечером и ночью агрессор продолжал атаковать Никопольщину. Бил по райцентру и Покровской громаде, применяя РСЗО "Град", артиллерию и FPV-дроны.

"Повреждены инфраструктура, админздание, линия электропередач. Загорелся частный дом, пожар спасатели погасили. Еще один дом побит, к счастью, никто не пострадал", – рассказал утром 24 января начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Ранее OBOZ.UA писал, что ночью под вражескими ударами оказались, в частности, Киев и область. Известно, что есть погибший и раненые. На местах попаданий или падения обломков сбитых целей вспыхнули многочисленные пожары.

Также РФ массированно атаковала Харьков дронами.

В городе горели многоэтажные и частные дома, известно о разрушении общежития, где живут переселенцы. В результате попаданий пострадали также больница и роддом. Среди пострадавших – беременная и ребенок.

