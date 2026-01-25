Оккупанты атаковали 'Геранями' склады с зерном и жилые дома на Черниговщине, вспыхнули пожары. Фото

Российская оккупационная армия в субботу, 24 января, наносила удары по Черниговщине. В результате обстрелов пострадали дома мирных жителей, склад для хранения зерна и грузовые автомобили.

Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус. Всего в области, за минувшие сутки прозвучало, 70 взрывов.

Детали атаки

По информации чиновника, вчера утром в селе Нежинского района в результате взрыва БпЛА повреждены несколько частных домов.

В селе Черниговского района удары "Геранями" пришлись на территорию сельскохозяйственного кооператива.

"Загорелся ангар для хранения зерна. Повреждены 5 грузовиков", – говорится в сообщении.

Поздно вечером в Новгороде-Северском также прогремело два взрыва. Удар БПЛА пришелся на жилую застройку, повреждены частные дома. Кроме того, загорелось здание одного из местных предприятий.

"За минувшие сутки зафиксирован 41 обстрел – 70 взрывов", – подчеркнул Чаус.

Напомним, в ночь на 24 января российская армия нанесла массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Черниговской области. В результате вражеских атак почти весь Чернигов был обесточен.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 января страна-агрессор осуществила очередную атаку на Украину, запустив сотни дронов-камикадзе. Также с бортов стратегической авиации противника были выпущены ракеты. Среди прочих под воздушной атакой находились Киев и область.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!