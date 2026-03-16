У врага минус ЗРК 'Тор', С-300 и командно-наблюдательные пункты: в Генштабе доложили о новых ударах по оккупантам

Украинская армия вчера , 15 марта и в ночь на 16 марта поразила системы противовоздушной обороны и пункты управления противника. В частности, под атаку попал самоходный зенитно-ракетный комплекс "Тор" и радарная установка из комплекса С-300.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ. Вражеская техника и инфраструктура была атакована на временно оккупированных территориях Украины.

Согласно сообщению, один "Тор" был поражен в районе Коробкино вблизи Ровеньков на ВОТ Луганской области, а второй — вблизи Балашовки на временно захваченных территориях Запорожья.

Кроме того, был поражен радар из состава тяжелого зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Красного на оккупированной Донецкой области.

Также ВСУ атаковали пункты управления вражеских войск. В частности, удалось поразить командно-наблюдательные пункты в Степном Угледарского района Донецкой области и Богатого Пологовского района Запорожской области.

Заметим, что согласно данным Генштаба, за минувшие сутки украинские армейцы уменьшили численность российских сил на 760 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 279 тыс. 930 человек.

