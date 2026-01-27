РФ массированно атаковала Одессу дронами: повреждены объект инфраструктуры и дома, есть пострадавшая. Фото

В ночь на вторник, 27 января, российские войска устроили массированную дроновую атаку на Одессу. Враг направил на город более 15 дронов-камикадзе, вследствие чего есть разрушения, пострадал человек.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. В результате вражеской атаки в Одессе повреждены объект инфраструктуры, жилые дома и строительная площадка.

Также, по предварительной информации, пострадала женщина. Она с осколочными ранениями госпитализирована в медицинское учреждение.

"Еще одна женщина деблокирована. Ее жизни ничего не угрожает", – добавил Лысак.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 21 января российские войска снова атаковали Одесскую область: взрывы раздавались на юге региона. В результате ударов дронов повреждениям подверглась жилая и промышленная инфраструктура. Известно об одном пострадавшем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!