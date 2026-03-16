Потери и результаты наступления РОВ за вторую неделю марта 2026 в цифрах…

Завершилась вторая неделя марта и как всегда, стоит подвести предварительные итоги относительно пропорции потерь противника и результатов по захвату территорий Украины, как в самом недельном выражении, так и за первую половину месяца. И тут, скажу сразу, опять есть о чём поговорить…

В течение второй недели марта РОВ захватили 31 км² территории Украины, что является ещё более низким показателем в недельном выражении не только в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца, но и в целом, с начала 2026 года, и в сравнении с аналогичными показателями за большую часть 2025 года!

Хочу сразу отметить, что это результат корреляции площадей, без учёта освобождённых территорий Украины по результату контратакующих действий СОУ в течение прошедшей второй недели марта. Если бы мы это учитывали, то показатель для РОВ был бы куда более удручающий.

Потери личного состава РОВ за вторую неделю марта составили 5 880 тел, что является относительно среднестатистическим показателем за последние недели и даже месяцы, но с учётом низкого показателя захваченных территорий, пропорция потерь становится одним из самых высоких за период вообще всего полномасштабного вторжения в Украину - 189 тел/1 км²!

Фактически, на протяжении второй недели марту РОВ ради захвата 1 км² территории Украины продолжают тратить ресурс сопоставимый двум с половиной рот!

В целом же, за первую половину марта РОВ захватили 43 км², что в 2 раза меньше февральского результата за тот же период, если не учитывать участки серой зоны приграничья, по отдельно взятым локациям.

Суммарные потери за 2 недели марта 2026 у РОВ составили 12 400 тел, что в пропорции составляет 288 тел/1 км².

Фактически, первая половина марта стала для РОВ ещё более худшим периодом военной кампании 2026 в сравнении с периодом первой половины февраля и января этого года.

Тенденция весьма и весьма интересная… И это говорю не я, это говорят цифры.