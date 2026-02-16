Оккупанты пытались инфильтрироваться в Купянск-Узловой через систему труб: Трегубов рассказал о ситуации

Российские войска продолжают атаковать Купянск-Узловой, однако не достигают успеха. Противник пытался проникнуть в город через местную инфраструктуру, в частности систему труб, но эти попытки были успешно остановлены.

Город находится под полным контролем украинских сил. Об этом заявил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По словам Трегубова, на вчерашний день в Купянске зафиксировано 22 российских солдата, которые сосредоточились в квартале высоток к северу от центра города, вблизи больницы.

Враг закрепился в нескольких домах и не может проводить активные действия.

На окраинах города, в частности на востоке, продолжаются атаки российских сил, но они остаются безрезультатными. Попытки противника проникнуть с севера через остатки инфраструктуры, реки и системы труб также потерпели провал.

"Если брать окраины города, восток от города в частности Купянска-Узлового, продолжаются активные атаки противника, но успеха не имеют. Так же как и попытки противника зайти с севера и инфильтроваться в город, хотя активно пытались использовать остатки инфраструктурных объектов, как то труб. Пытались использовать реки, когда были в более стабильном состоянии", – рассказал Трегубов.

Относительно Купянска, то контроль над городом полностью остается за украинскими войсками, а все попытки оккупантов противодействовать нашим силам были тщетными.

В конце января на Харьковщине российские оккупанты пытались прорваться в направлении Купянска-Узлового, который ранее "захватил" в своем лживом отчете начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Попытку вражеского штурма отбили бойцы 151-го отдельного разведывательного батальона.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ опровергли очередное заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о якобы захвате Купянска-Узлового. Украинские военные подтвердили, что поселок не только не находится под контролем захватчиков, но и даже не примыкает к непосредственной линии соприкосновения.

