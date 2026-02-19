Оккупанты сделали ставку на КАБы: Волошин рассказал, как изменилась тактика врага после блокировки Starlink

На фронте российские войска изменили тактику и значительно усилили применение управляемых авиационных бомб. После блокировки спутниковой связи враг уменьшил использование дронов и сделал ставку на массированные авиаудары.

Ежедневно оккупанты применяют более сотни КАБов, пытаясь разрушить позиции украинских военных. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, после блокировки терминалов спутниковой связи Starlink у российских войск уменьшилось количество ударов беспилотниками, в частности дронами со сбросами.

Зато враг значительно активизировал использование управляемых авиационных бомб. Основная цель таких ударов – разрушение украинских позиций, уничтожение укреплений и гражданской застройки вблизи линии фронта, чтобы в дальнейшем проводить штурмовые действия.

"Уменьшилось количество ударов дронами, дронами на сброс, поэтому враг применяет управляемые авиационные бомбы. Враг пытается ими разрушить наши позиции, уничтожить застройку, которая есть, чтобы проводить свои штурмовые действия в дальнейшем", – сказал Волошин.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины 11-15 февраля вернули примерно 201 квадратный километр территорий, оккупированных ВС РФ. Вероятно, украинские воины провели контратаки, воспользовавшись отключением интернет-терминалов Starlink в российских войсках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!