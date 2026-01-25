Командование РФ принуждает оккупантов к систематическим военным преступлениям и пыткам украинских пленных – анализ ISW

Правозащитные организации констатируют, что в России распространено систематическое издевательство над украинскими военнопленными, которые находятся в российских тюрьмах. Их подвергают физическим и психологическим пыткам годами – на всех этапах плена, с конца 2024 года оккупанты также все чаще казнят пленных военных Сил обороны Украины.

Эти издевательства являются составляющей осознанной политики российских властей, направленной на то, чтобы сломать личность и достоинство пленных украинских воинов. Об этом рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Россия систематически пытает украинских военнопленных

Аналитики отметили: независимые отчеты подтверждают, что российские силы и власти продолжают систематически издеваться над украинскими военнопленными, которые находятся в российской неволе, нарушая международное право.

Так, в отчете Human Rights Watch, опубликованном 11 декабря 2025 года, подробно описано систематическое физическое и психологическое издевательство и пытки Россией украинских военнопленных.

В отчете приведены интервью с шестью военнослужащими, попавшими в российский плен в 2022-м и проведшими в российских тюрьмах от двух до трех лет. Все они свидетельствовали, что россияне применяли насилие в отношении военнопленных на всех этапах – от содержания под стражей на передовой до более постоянных пунктов содержания в России и на оккупированной части Украины.

Один из военнопленных подробно рассказал о том, как российский командир на поле боя пытал его, чтобы получить информацию об украинских военных в ближнем тылу.

Все шестеро военнопленных рассказали, как Россия часто перемещала личный состав между постоянными пунктами содержания под стражей, и что охранники избивали военнопленных по их прибытии в новый пункт.

Четверо военнопленных заявили, что не только "персонал" этих пунктов содержания под стражей, но и другие российские военнослужащие совершали насильственные действия в отношении военнопленных.

Пятеро из шести военнопленных заявили, что российские военные совершали в отношении них сексуальное насилие, включая изнасилование.

По данным Human Rights Watch, наибольшую жестокость российские оккупанты и власти РФ проявляли в отношении украинцев, которые поступили в Вооруженные силы Украины до 2022 года, имели высокие звания или служили на особо важных должностях, а также к младшим сержантам.

В правозащитной организации также сообщили, что россияне отбирают личные вещи и одежду у военнопленных. Четверо из шести опрошенных правозащитниками пленных рассказывали, что остались из-за этого без надлежащей одежды.

Впрочем, Россия системно прилагала усилия, чтобы лишить пленных украинцев самого необходимого. По данным Human Rights Watch, российские власти отказывают военнопленным в еде, гигиенических средствах и одежде в достаточном количестве и в надлежащих условиях. Им не дают достаточно времени и возможностей для личной гигиены. Россия также умышленно переполняет центры содержания под стражей, что способствует значительным проблемам со здоровьем, включая недоедание и катастрофическую потерю веса среди военнопленных.

"Human Rights Watch сообщила, что Россия стремится сломать личность и достоинство украинских военнопленных", – говорится в материале ISW.

Под властью российских тюремщиков и палачей из РФ, отмечают аналитики, остаются тысячи украинцев. Они подвергаются насилию.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 22 сентября 2025 года оценила, что российские войска захватили в плен не менее 13 500 украинских солдат в период с февраля 2022 года по сентябрь 2025 года, и что по состоянию на сентябрь 2025 года от 6000 до 10 000 оставались под стражей в России.

ОБСЕ отметила, что Россия имеет по меньшей мере 222 места содержания украинских военнопленных, большинство из которых находятся в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, а остальные в основном разбросаны по всей России.

Там также сообщили, что Россия задерживала украинских военных и гражданских лиц за "противодействие специальной военной операции". Под этой размытой формулировкой, отмечают аналитики, замаскировано стремление РФ скрыть, что ее полномасштабное вторжение в Украину является войной – а затем она "не должна" соблюдать международные конвенции по защите военнопленных и гражданского населения.

С конца 2024 года также резко участились внесудебные казни российскими захватчиками украинских военнопленных на передовой, что является тяжким преступлением с точки зрения международного права. Особенно часто эти убийства происходят в районах, где идут особенно тяжелые бои.

"ISW продолжает оценивать, что российское военное командование одобряет, а иногда и приказывает совершать военные преступления на поле боя, и что Россия пытает и издевается над украинскими гражданскими пленными в рамках более широкого военного метода действия", – убеждены аналитики.

