Оккупанты ударили по Харьковской области: есть пострадавшие

Утром 24 февраля оккупанты атаковали Харьковскую область, предварительно, БПЛА типа "Герань-2". Из-за вражеской атаки пострадали двое мужчин.

Об этом рассказали в Харьковской областной прокуратуре. По состоянию на момент публикации продолжаются досудебные расследования военных преступлений.

По данным следствия, атака беспилотником произошла на дороге Харьков – Киев, между городом Валки и селом Мандрычино. Ударили оккупанты по припаркованным грузовикам.

В результате обстрела 42-летний водитель получил ранения, еще один водитель находится без сознания. Обоих мужчин доставили в больницу.

Днем ранее, 23 февраля, около 12:00, россияне атаковали FPV-дроном село Красный Яр Волчанской громады. Из-за атаки пострадали 45-летняя женщина и 50-летний мужчина.

Российский террор жителей Харьковщины

Утром 23 февраля российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову. В результате обстрела травмы получили по меньшей мере два человека.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, отметив, что обстоятельства происшествия уточняются.

По словам главы ОГА Олега Синегубова, около 06:40 враг атаковал Холодногорский и Основянский районы города. Предварительно известно, что ранения получил 55-летний мужчина, которому медики оказывают необходимую помощь. Впоследствии появилась информация еще об одном пострадавшем, который обратился к врачам.

20 февраля в Харьковской области российский беспилотник атаковал эвакуационную группу Национальной полиции "Белые Ангелы", которая спасала гражданских с прифронтовой территории. В результате атаки двое правоохранителей погибли, еще один получил ранения.

Трагедия произошла в Купянском районе Харьковской области, недалеко от села Средний Бурлук. Во время эвакуации мирных жителей бронированный автомобиль спецподразделения оказался под ударом российского дрона-камикадзе типа "Ланцет".

Смертельные ранения получили полицейские Юлия Келеберда и Евгений Колган. Они скончались на месте. Еще одного правоохранителя госпитализировали.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия в ночь на 24 февраля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed и баллистическую ракету.

