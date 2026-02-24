Оккупанты атаковали Украину ракетой и 133 БПЛА: силы ПВО сбили 111 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 24 февраля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed и баллистическую ракету.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 111 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 133 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово – РФ, более 90 из них – "Шахеды". Также противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 19 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Напомним, вечером 23 февраля войска Российской Федерации обстреляли "Шахедами" Запорожье. Пострадали пять человек, среди них – ребенок.

Как писал OBOZ.UA, утром 23 февраля российские военные атаковали Харьков, из-за чего пострадали по меньшей мере двое мирных жителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!