Россия атаковала Запорожье 'Шахедами': повреждено многоэтажки, среди раненых – ребенок. Фото и видео

Поздно вечером 23 февраля войска Российской Федерации обстреляли "Шахедами" Запорожье. Пострадали пять человек, среди них – ребенок.

О взрывах, которые слышали в городе и в окрестностях, сообщил начальник Запорожской ОВА (ОГА) Иван Федоров. В своем Telegram-канале он поделился первыми фото и видео с мест вражеских ударов.

Что известно о последствиях дроновой атаки

Чиновник заявил, что оккупационные войска нанесли по Запорожью по меньшей мере восемь ударов (по состоянию на 01:15 вторника).

"Один из них – по инфраструктуре города. Произошло возгорание", – уточнил глава областной военной администрации.

По данным ГСЧС Украины (на 01:45), пять человек, в том числе ребенок, ранены. Известно, что беспилотники захватчиков наносили удары в период с 23:10 до 23:45.

Федоров информировал, что взрывной волной и обломками повреждены многоквартирный дом и припаркованные автомобили. Также зафиксированы повреждения нежилых зданий.

Спасатели опубликовали обновленную информацию: по одному адресу произошло попадание в производственное здание рядом с девятиэтажкой. Там произошло возгорание на площади 200 кв.м. Также повреждены расположенные поблизости дома.

На другой локации зафиксировано попадание по открытой местности неподалеку от жилых массивов. Повреждения получили пять пятиэтажек и транспортные средства во дворе.

Коммунальщики оперативно начали работы по ликвидации последствий атаки. На месте работали и сотрудники экстренных и специалисты социальных служб, чтобы зафиксировать ущерб, нанесенный противником.

"Искренняя благодарность каждому и каждой, кто уже четыре года ежедневно противопоставляет вражеским атакам свой труд и любовь к родному городу", – поблагодарил руководитель ОВА.

"Russia is a terrorist state", – написал Федоров, публикуя фотографии Запорожья после обстрела.

