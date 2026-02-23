Россия атаковала Украину ракетой и дронами: силы ПВО обезвредили 105 из 126 вражеских БпЛА

В ночь на 23 февраля Россия устроила новую массированную комбинированную воздушную атаку на Украину: враг применил 127 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 105 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Новость дополняется

Как сообщал OBOZ.UA, днем 22 февраля Россия ударила по Николаеву во время акции в поддержку военнопленных. Известно о двух пострадавших. Избежать жертв помогло то, что люди вовремя перешли в укрытие.

Также медиа показали страшные разрушения после ударов РФ по Софиевской Борщаговке. Населенный пункт оказался под атакой накануне.

