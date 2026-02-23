Оккупанты атаковали Харьков: есть пострадавшие

Утром 23 февраля военные российской оккупационной армии атаковали Харьков. В результате ударов пострадали по меньшей мере два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Сейчас вся информация выясняется.

Под ударом оказались два района города

Об атаке оккупантов по Харькову Синегубов сообщил в 06:40, отметив, что враг ударил по Холодногорскому и Основянскому районам.

"По предварительной информации, в результате вражеской атаки на Харьков пострадал 55-летний мужчина. Медики оказывают всю необходимую помощь", – написал чиновник.

По состоянию на 07:22 стало известно о еще одном пострадавшем, который обратился за медицинской помощью.

Синегубов предупредил, что угроза с воздуха сохраняется, и призвал харьковчан беречь себя и находиться в безопасных местах.

Напомним, 23 февраля российские войска атаковали беспилотниками Запорожье. Под ударом в облцентре оказалась инфраструктура. Известно об одном погибшем, еще один горожанин получил ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, Россия ударила по Николаеву. В результате атаки зафиксированы повреждения в жилом секторе: выбиты окна, повреждены крыши и стены в разных районах города.

