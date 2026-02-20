Российский дрон атаковал эвакуационное подразделение 'Белые Ангелы' на Харьковщине: погибли двое полицейских. Фото

На Харьковщине российский беспилотник атаковал эвакуационное подразделение Национальной полиции "Белые Ангелы", которое вывозило мирных жителей из прифронтовой зоны. В результате удара погибли двое полицейских, еще один сотрудник получил телесные повреждения.

Атака произошла во время выполнения гуманитарного задания. Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram-канал.

Трагедия произошла 20 февраля в Купянском районе Харьковской области возле села Средний Бурлук. Спецназовцы подразделения "Белые Ангелы" выехали для эвакуации гражданского населения из опасной зоны, когда бронированный автомобиль попал под удар российского дрона-камикадзе типа "Ланцет".

В результате атаки смертельные ранения получили сотрудники полиции Юлия Келеберда и Евгений Колган, которые погибли на месте. Еще один полицейский был ранен и доставлен для оказания медицинской помощи.

Погибшие с первых дней входили в состав подразделения "Белые Ангелы" и участвовали в десятках эвакуаций из прифронтовых населенных пунктов. Они вывозили семьи с детьми, стариков и лиц с инвалидностью, неоднократно рискуя собственной жизнью.

Юлии Келеберде было 23 года, у нее остались родители. Евгению Колгану – 39 лет, без отца остались двое детей и жена. В Национальной полиции назвали гибель правоохранителей невосполнимой потерей и выразили соболезнования родным и близким, подчеркнув, что память о них останется навечно.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что в ночь на 20 февраля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 129 средств воздушного нападения, среди них одна баллистическая ракета. Силы ПВО обезвредили 107 целей.

