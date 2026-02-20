Россия атаковала Украину баллистикой и 128 дронами: силы ПВО обезвредили 107 вражеских БпЛА

В ночь на 20 февраля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 129 средств воздушного нападения, среди них одна баллистическая ракета Силы ПВО обезвредили 107 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Новую воздушную атаку на украинские города и села враг начал около 18:00 19 февраля.

С тех пор, в течение ночи, противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области, а также 128 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений российских городов Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск,и с временно оккупированной территории Донецкой области.

Для ударов россияне использовали, в частности, около 80 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 107 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 21 ударного БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупанты ударили по Днепропетровщине. На утро известно о пожарах и значительных разрушениях в трех районах области. Пострадали три человека.

Также Россия ударила по критической инфраструктуре в Лозовой. В городе возникли серьезные проблемы с водоснабжением, а из-за обесточивания крупнейшей в населенном пункте котельной без отопления остались почти 16 тысяч абонентов.

