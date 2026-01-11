Оккупанты обстреляли музыкальную школу и скорую на Черниговщине: есть раненые. Фото

Войска Российской Федерации 11 января в очередной раз наносили удары по Черниговской области. В городе Семеновка захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру, в частности музыкальную школу, а также автомобиль скорой помощи.

Есть по меньшей мере двое пострадавших – это медицинские работники. О последствиях вражеских атак рассказал в Facebook Александр Селиверстов, начальник Новогород-Северской районной военной администрации.

Что известно об обстрелах

Удары по городу противник начал еще в первой половине дня. Около 13:00 Селиверстов сообщил, что целью агрессора была гражданская инфраструктура населенного пункта. Чиновник призвал жителей находиться в безопасных местах во время воздушной тревоги.

Впоследствии глава РВА заявил: ударным беспилотником типа "Молния" россияне обстреляли территорию музыкальной школы.

Вечером стало известно, что в Семеновке также атакована карета скорой, которая как раз возвращалась с вызова.

Обошлось без погибших, но двое гражданских – это были медработники – пострадали. "Россия – страна-преступник, страна-террорист!" – написал Селиверстов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в течение прошедших суток (10 января) российская оккупационная армия более 1500 раз обстреляла Донецкую область. Под огнем находились девять населенных пунктов, четыре человека погибли.

