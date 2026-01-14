Российские атаки унесли тысячи жизней: 2025 год стал самым смертоносным для гражданского населения Украины – ООН

В течение 2025 года в результате российских атак в Украине погибли 2514 гражданских лиц, еще 12 142 человека получили ранения. Такие показатели стали самыми высокими с начала полномасштабного вторжения РФ и почти на треть превысили данные 2024 года.

Эти цифры содержатся в ежемесячном отчете Миссии ООН по мониторингу прав человека в Украине. В документе говорится о росте количества жертв на фоне интенсификации боевых действий и широкого применения Россией различных типов вооружения.

Данные обнародовала Миссия ООН по мониторингу прав человека в Украине. Специалисты миссии отметили, что 97 процентов подтвержденных смертей гражданских произошли на территориях, подконтрольных правительству Украины.

В HRMMU отметили, что увеличение количества погибших и раненых связано с активными боями вдоль линии фронта, а также с расширением использования дальнобойного оружия со стороны России. В отчете отдельно отмечается влияние этих факторов на безопасность гражданского населения.

Прифронтовые общины

По данным ООН, 63 процента случаев гибели гражданских в 2025 году зафиксировали в прифронтовых районах. Именно там попытки российских войск захватить новые территории привели к многочисленным жертвам среди мирных жителей.

В отчете также говорится о разрушении жизненно важной инфраструктуры, прекращении предоставления базовых услуг и новых волнах перемещения населения. Особенно уязвимой группой стали люди пожилого возраста, которые, несмотря на то что составляют около четверти населения Украины, остаются значительной частью жителей прифронтовых населенных пунктов.

В 2025 году количество жертв из-за применения российскими войсками дронов малой дальности выросло на 120 процентов по сравнению с предыдущим годом. В результате таких атак погибли 577 гражданских, еще более 3 тысяч человек получили ранения.

Председатель HRMMU Даниэль Белл заявила, что расширенное использование таких дронов сделало многие районы вблизи фронта фактически непригодными для жизни. По ее словам, в некоторых общинах стало слишком опасно даже оказывать экстренную медицинскую помощь или проводить эвакуацию.

Самые смертоносные удары

ООН также зафиксировала значительный рост использования Россией дальнобойного оружия с июня 2025 года. В результате ударов по всей территории Украины погибли 682 человека, еще почти 4,5 тысячи получили ранения, что на 65 процентов больше, чем в 2024 году.

Наиболее смертоносным стал удар по Тернополю 19 ноября, когда ракета попала в многоэтажку. Тогда погибли по меньшей мере 38 человек, среди них восемь детей, а ранения получили не менее 99 жителей дома. В ООН установили, что десять семей потеряли по меньшей мере двух родственников.

31 июля в Киеве во время массированной атаки погибли 32 гражданских, в том числе пятеро детей, еще 170 человек были ранены. Это стало наибольшим количеством жертв в столице с начала полномасштабного вторжения.

В ООН также обратили внимание на возобновление в октябре 2025 года масштабных ударов по энергетической инфраструктуре. В частности, в декабре среди наиболее пострадавших регионов была Одесская область. В миссии отметили, что в условиях морозов до минус 15 градусов и перебоев с электроэнергией, водой и отоплением риски для гражданских растут по всей стране.

Зато Россия заявляет, что в 2025 году в результате ударов Сил обороны Украины на ее территории погибли 253 гражданских, еще 1872 человека были ранены. В ООН отметили, что не смогли независимо проверить эти данные.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за прошедшую неделю РФ выпустила около 1100 дронов и более 50 ракет по Украине. Такие данные в воскресенье, 11 января, озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне войска РФ атаковали критическую инфраструктуру Житомирщины. В результате вражеских атак травмированы два человека, возникли пожары.

Также оккупанты обстреляли музыкальную школу и скорую на Черниговщине, пострадали люди.

А Донетчину РФ атаковала дронами и КАБами. Кроме раненых, известно о четырех погибших.

