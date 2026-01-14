Армия РФ будет самовольно выходить с фронта батальонами, когда в Кремль прилетят 'чертики': Обухов озвучил прогноз

Теневой флот страны-агрессора России оказался под прицелом Запада. Началась охота на российские танкеры, и это очень больно бьет по экономике РФ, для которой нефть и газ обеспечивают половину бюджетных поступлений. Если ситуация будет развиваться в том же ключе или еще более усугубится, уже к концу текущего года в России "выпрыгнут" экономические "чертики", когда денег на выплаты контрактникам просто не будет.

Кремль априори не может прекратить войну в Украине, поскольку она для него стала парадигмой. Но объективные проблемы с выплатами в оккупационной армии неизбежно приведут к бунтам в армейской среде и к выходу с поля боя целых батальонов. В ситуации, когда России исчерпала все имеющиеся ресурсы воздействия на Украину, за исключением ядерного оружия, которое никогда не сможет применить, война в силу объективных причин закончится в конце текущего либо в начале следующего года.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов.

– Мы видим, что Запад всерьез взялся за теневой флот РФ. Можно ли сказать, что это именно та ахиллесова пята путинского режима, от которой крайне зависима экономика России?

– Это очевидно: нефть и газ в бюджете России – это почти половина, поэтому это будет действительно ощутимой потерей. Конечно, речь не идет о каких-то резких изменениях, о том, что экономика России сложится прямо завтра. Но год – и все, нечем будет платить.

– И все же, несмотря на печальную перспективу, постпред РФ при ООН Небензя заявляет, что Москва намерена продолжать решать свои задачи военными методами, пока "киевский главарь" – так он называет президента Украины Владимира Зеленского – "не придет в чувство" и не примет реалистичные условия мирных переговоров. Здесь нет ни единого намека на то, что позиция Кремля может сдвинуться с мертвой точки – несмотря на потери в теневом флоте и остальные санкции.

– У них просто нет выбора. Представьте, что вы стоите на краю пропасти, и вам говорят: либо продолжай стоять, либо прыгай. Согласиться с тем, что предлагает Вашингтон или Киев они не могут, ведь война для России – парадигма. Без войны страна не сможет прожить.

Потому что как объяснить народу, зачем Россия пришла в Украину, зачем вела войну четыре года, зачем положила там своих людей, почему нет не только "Киева за три дня", но и Купянска, который уже разрушен, или Покровска, которого тоже практически нет. В России все говорят о какой-то победе, но победы и близко нет.

Что касается атак на Украину, отключений электроэнергии, то я пока не ощущаю в обществе паники, хотя ситуация действительно напрягает. Как это ни парадоксально, но это действует противоположно задумке Кремля, поскольку человек, который, условно, сидит в холоде и в темноте – будет сидеть и ждать, пока его придут "освобождать"? Скорее, он возьмет оружие и пойдет на фронт. Это, наоборот, подстегивает людей к еще большему сопротивлению.

Но также надо понимать, что Украине нельзя проигрывать информационную войну. Надо активно говорить о неофашизме в России. Как мы видим, Европа тоже пока не готова к этому. Но, может быть, в этом году что-то кардинально изменится.

– Возвращаясь к теневому флоту. Получается, что РФ теряет основную статью дохода и одновременно не может остановить войну. Что в таком случае произойдет, когда контрактникам или российским пенсионерам будет просто нечем платить?

– Что произойдет? Многие контрактники пойдут обратно. Откуда приехали. Уже появляются публикации о том, что в армейской среде назревают бунты. Где-то контрактникам не платят, где-то недоплачивают, и те спрашивают: зачем мы сюда пришли? За города, которые уже разрушены, они бьются месяцами или даже годами, и при этом не имеют никакой мотивации – ни политической, ни моральной, ни финансовой. Следовательно, возникает вопрос: за что им умирать в чужой стране, за какую родину?

Поэтому ситуация будет усугубляться, будут разворачиваться и уходить, причем не по одному-два, а ротами и батальонами. При этом я не знаю, кто решится их остановить, ведь у людей оружие, танки и прочее.

– Представим себе ситуацию, когда весь теневой флот России захвачен, уничтожен и так далее. Допускаете ли вы такое развитие событий? Если да, как это существенно сократит срок, о котором вы сказали в начале – год?

– Инерция страны большая, все-таки масштабы России велики и жителей много, более 100 миллионов. Поэтому изменения не будут мгновенными, это не произойдет в следующем месяце. Все эти "чертики" – и экономические, и политические – выпрыгнут к концу года.

Что касается позиции Трампа, то, по моим ощущениям, ему плевать на Россию. Он не агент Кремля – он агент денег. Если бы он действительно был агентом Кремля, то был бы слив ЦРУ перед его вторым президентским сроком – ему бы просто не дали избраться спецслужбы США. Но Трамп опасен тем, что он самодур и с моралью у него тоже большие проблемы.

Но самый большой вопрос у меня, наверное, к ВСУ: в чем проблема бить по инфраструктуре Москвы? Почему туда не летят БпЛА, ракеты? Я не вижу, чтобы в Москве были большие проблемы с энергообеспечением. Если бы было хотя бы наполовину того, что есть в Киеве, думаю, там был бы шорох большой. Москвичи терпеливые, но не настолько, чтобы ходить на 20-й этаж пешком. А генераторов ни у кого нет, Москва не готова. Представьте себе, что бы произошло, если бы большие районы Москвы отключились зимой?

А Киев готов. Везде генераторы – и в небольших магазинах и кафе, и даже в крупных торговых центрах. Там внутри тепло, люди пьют кофе. Все равно ездят автобусы, ходит метро. За почти четыре года большой войны люди приспособились к таким условиям. Все равно все продолжают работать. Никто руки не поднимет и не побежит сдаваться. И на фронте ничего не меняется.

Поэтому я не понимаю логики Кремля. Парадокс, но этими налетами на Украину они не только не могут переломить ситуацию, но и делают только себе хуже.

Так что лишение России теневого флота, конечно, сыграет свою роль, но не мгновенно. Надо еще много танкеров переловить – и Трамп будет это делать. Он и новые санкции будет вводить. В этом все будет хуже и хуже. Для Москвы это не просто патовая ситуация – она безнадежная. Я не знаю, что еще она может придумать. Ядерное оружие Кремль не может применить, потому что в таком случае Россия просто исчезает с карты земли. Они моментально оказываются в полной изоляции – экономической, военной, а может быть, еще и будет удар в ответ. А обычным оружием уже ничего не сделать.

Поэтому мой прогноз: в конце этого года либо в начале следующего война прекратится в силу объективных обстоятельств: и военных, и экономических, и прочих.