Армия РФ будет самовольно выходить с фронта батальонами, когда в Кремль прилетят "чертики": Обухов озвучил прогноз

Теневой флот страны-агрессора России оказался под прицелом Запада. Началась охота на российские танкеры, и это очень больно бьет по экономике РФ, для которой нефть и газ обеспечивают половину бюджетных поступлений. Если ситуация будет развиваться в том же ключе или еще более усугубится, уже к концу текущего года в России "выпрыгнут" экономические "чертики", когда денег на выплаты контрактникам просто не будет.

Кремль априори не может прекратить войну в Украине, поскольку она для него стала парадигмой. Но объективные проблемы с выплатами в оккупационной армии неизбежно приведут к бунтам в армейской среде и к выходу с поля боя целых батальонов. В ситуации, когда России исчерпала все имеющиеся ресурсы воздействия на Украину, за исключением ядерного оружия, которое никогда не сможет применить, война в силу объективных причин закончится в конце текущего либо в начале следующего года.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов.

Мы видим, что Запад всерьез взялся за теневой флот РФ. Можно ли сказать, что это именно та ахиллесова пята путинского режима, от которой крайне зависима экономика России?

– Это очевидно: нефть и газ в бюджете России – это почти половина, поэтому это будет действительно ощутимой потерей. Конечно, речь не идет о каких-то резких изменениях, о том, что экономика России сложится прямо завтра. Но год – и все, нечем будет платить.

– И все же, несмотря на печальную перспективу, постпред РФ при ООН Небензя заявляет, что Москва намерена продолжать решать свои задачи военными методами, пока "киевский главарь" – так он называет президента Украины Владимира Зеленского – "не придет в чувство" и не примет реалистичные условия мирных переговоров. Здесь нет ни единого намека на то, что позиция Кремля может сдвинуться с мертвой точки – несмотря на потери в теневом флоте и остальные санкции.

– У них просто нет выбора. Представьте, что вы стоите на краю пропасти, и вам говорят: либо продолжай стоять, либо прыгай. Согласиться с тем, что предлагает Вашингтон или Киев они не могут, ведь война для России – парадигма. Без войны страна не сможет прожить.

Потому что как объяснить народу, зачем Россия пришла в Украину, зачем вела войну четыре года, зачем положила там своих людей, почему нет не только "Киева за три дня", но и Купянска, который уже разрушен, или Покровска, которого тоже практически нет. В России все говорят о какой-то победе, но победы и близко нет.

Что касается атак на Украину, отключений электроэнергии, то я пока не ощущаю в обществе паники, хотя ситуация действительно напрягает. Как это ни парадоксально, но это действует противоположно задумке Кремля, поскольку человек, который, условно, сидит в холоде и в темноте – будет сидеть и ждать, пока его придут "освобождать"? Скорее, он возьмет оружие и пойдет на фронт. Это, наоборот, подстегивает людей к еще большему сопротивлению.

Но также надо понимать, что Украине нельзя проигрывать информационную войну. Надо активно говорить о неофашизме в России. Как мы видим, Европа тоже пока не готова к этому. Но, может быть, в этом году что-то кардинально изменится.

– Возвращаясь к теневому флоту. Получается, что РФ теряет основную статью дохода и одновременно не может остановить войну. Что в таком случае произойдет, когда контрактникам или российским пенсионерам будет просто нечем платить?

– Что произойдет? Многие контрактники пойдут обратно. Откуда приехали. Уже появляются публикации о том, что в армейской среде назревают бунты. Где-то контрактникам не платят, где-то недоплачивают, и те спрашивают: зачем мы сюда пришли? За города, которые уже разрушены, они бьются месяцами или даже годами, и при этом не имеют никакой мотивации – ни политической, ни моральной, ни финансовой. Следовательно, возникает вопрос: за что им умирать в чужой стране, за какую родину?

Поэтому ситуация будет усугубляться, будут разворачиваться и уходить, причем не по одному-два, а ротами и батальонами. При этом я не знаю, кто решится их остановить, ведь у людей оружие, танки и прочее.

– Представим себе ситуацию, когда весь теневой флот России захвачен, уничтожен и так далее. Допускаете ли вы такое развитие событий? Если да, как это существенно сократит срок, о котором вы сказали в начале – год?

– Инерция страны большая, все-таки масштабы России велики и жителей много, более 100 миллионов. Поэтому изменения не будут мгновенными, это не произойдет в следующем месяце. Все эти "чертики" – и экономические, и политические – выпрыгнут к концу года.

Что касается позиции Трампа, то, по моим ощущениям, ему плевать на Россию. Он не агент Кремля – он агент денег. Если бы он действительно был агентом Кремля, то был бы слив ЦРУ перед его вторым президентским сроком – ему бы просто не дали избраться спецслужбы США. Но Трамп опасен тем, что он самодур и с моралью у него тоже большие проблемы.

Но самый большой вопрос у меня, наверное, к ВСУ: в чем проблема бить по инфраструктуре Москвы? Почему туда не летят БпЛА, ракеты? Я не вижу, чтобы в Москве были большие проблемы с энергообеспечением. Если бы было хотя бы наполовину того, что есть в Киеве, думаю, там был бы шорох большой. Москвичи терпеливые, но не настолько, чтобы ходить на 20-й этаж пешком. А генераторов ни у кого нет, Москва не готова. Представьте себе, что бы произошло, если бы большие районы Москвы отключились зимой?

А Киев готов. Везде генераторы – и в небольших магазинах и кафе, и даже в крупных торговых центрах. Там внутри тепло, люди пьют кофе. Все равно ездят автобусы, ходит метро. За почти четыре года большой войны люди приспособились к таким условиям. Все равно все продолжают работать. Никто руки не поднимет и не побежит сдаваться. И на фронте ничего не меняется.

Поэтому я не понимаю логики Кремля. Парадокс, но этими налетами на Украину они не только не могут переломить ситуацию, но и делают только себе хуже.

Так что лишение России теневого флота, конечно, сыграет свою роль, но не мгновенно. Надо еще много танкеров переловить – и Трамп будет это делать. Он и новые санкции будет вводить. В этом все будет хуже и хуже. Для Москвы это не просто патовая ситуация – она безнадежная. Я не знаю, что еще она может придумать. Ядерное оружие Кремль не может применить, потому что в таком случае Россия просто исчезает с карты земли. Они моментально оказываются в полной изоляции – экономической, военной, а может быть, еще и будет удар в ответ. А обычным оружием уже ничего не сделать.

Поэтому мой прогноз: в конце этого года либо в начале следующего война прекратится в силу объективных обстоятельств: и военных, и экономических, и прочих.