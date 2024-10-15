Первая партия военных из КНДР сбежала с позиций в 7 км от границы Украины – источники

Первая партия из 18 военнослужащих КНДР уже сбежала с позиций, расположенных на границе между Брянской и Курской областями России. По информации разведки, бегство произошло всего в 7 км от украинской границы.

Российские военные уже приступили к их поискам. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

Мотивы побега солдат из КНДР пока не установлены. В то же время российское командование пытается скрыть эту ситуацию от высшего руководства.

Ранее министр обороны Южной Кореи Ким Эн Хен заявил, что КНДР может направить военнослужащих своих регулярных вооруженных сил в Украину для поддержки России. По его словам, это станет последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Напомним, 3 октября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по позициям оккупантов под Донецком. Им было уничтожено более 20 российских военнослужащих, в том числе шесть офицеров из Северной Кореи.

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Недавно в СМИ появилась информация, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) может направить до 100 тысяч своих военных в Украину в поддержку России. Однако эти данные являются выдумкой.

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