'Есть данные разведки': Зеленский заявил, что Россия хочет привлечь 10 тыс. солдат из КНДР для войны против Украины

Россия планирует привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи для участия в войне против Украины. Северокорейские офицеры уже находятся на временно оккупированных территориях Украины и проводят совместные тренировки с российскими военными.

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Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе 17 октября сообщил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки. По словам главы государства, Россия привлекает военных из КНДР, поскольку теряет много живой силы на поле боя и не успевает с темпами мобилизации.

"Не знаю, какое количество офицеров, но есть данные разведки, что Россия рассчитывает на такое усиление, поскольку она не успевает с мобилизацией, потому что слишком много теряет на поле боя и настроения такие в обществе, что они против мобилизации. Именно поэтому он (Владимир Путин – Ред.) ищет внешнюю поддержку. Я знаю, что есть намерение подготовить 10 тысяч солдат из разных родов войск", – сообщил президент.

Зеленский отметил, что по имеющейся информации Северная Корея готовит военный контингент, который планирует отправить для участия в боевых действиях против Украины.

"Это уже фактически официальное подтверждение того, что вторая страна вовлекается в войну и рядом с Россией будет воевать против Украины в качестве контингента. Это шаг серьезный", – добавил Зеленский.

Напомним, что во время презентации Плана победы президент Украины Владимир Зеленский заявил об активном участии Северной Кореи, Ирана и Китая в войне против Украины. Он сообщил, что украинская разведка зафиксировала постоянный поток не только оружия, но и личного состава из Северной Кореи в Россию, что свидетельствует о фактическом участии страны в боевых действиях на стороне агрессора.

Ранее министр обороны Южной Кореи Ким Эн Хен заявил, что КНДР может направить военнослужащих своих регулярных вооруженных сил в Украину для поддержки России. По его словам, это станет последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Напомним, 3 октября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по позициям оккупантов под Донецком. Ими было уничтожено более 20 российских военнослужащих, в том числе шесть офицеров из Северной Кореи.

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