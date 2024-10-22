В Кремле обеспокоены, что Южная Корея предоставит помощь Украине на фоне привлечения войск КНДР к войне – ISW

Военно-политическое руководство страны-террориста России опасается, что укрепление сотрудничества Москвы и Пхеньяна может дать обратный эффект. В Кремле боятся, что на фоне привлечения войск КНДР к войне Южная Корея предоставит помощь Украине.

В связи с этим РФ изо всех сил старается снизить напряженность в отношениях с Южной Кореей. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

После сообщений об активизации сотрудничества КНДР с Россией, включая предупреждения южнокорейской и украинской разведки о том, что контингент северокорейских войск был развернут для обучения в России, министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла РФ Георгия Зиновьева.

В ISW отметили, что российское посольство в Южной Корее ложно представило это событие как "добровольную встречу", а не как дипломатический вызов. В ведомстве заявили, что любое сотрудничество между Россией и Северной Кореей "не направлено против интересов безопасности" Сеула.

Видео дня

В свою очередь путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество РФ и КНДР "не должно вызывать беспокойства" у других государств, и что информация о предполагаемом присутствии северокорейских войск в России может быть "противоречивой". Аналитики полагают, что очевидное желание Кремля заверить Южную Корею, что ее сотрудничество с Северной Кореей не представляет угрозы для Сеула, говорит о том, что РФ по-прежнему очень обеспокоена перспективой потенциального поворота Сеула в сторону предоставления Украине необходимой военной поддержки.

Кроме того, ухудшение отношений с Южной Кореей может грозить России вопросами безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При чем ранее Россия уже пыталась добиться расположения Сеула, чтобы смягчить последствия своей растущей зависимости от Северной Кореи.

Напомним, военнослужащие из Северной Кореи, которые пытались сбежать с позиций в Курской области, могут быть задействованы в штурмовых действиях против ВСУ. Часть северокорейцев решили самовольно покинуть позиции с целью поиска командования ВС РФ.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию о возможном размещении северокорейских войск в России для отправки на войну в Украину. В то же время он добавил, что такой шаг вызовет "беспокойство", если окажется правдой.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов уже заявил, что сейчас почти 11 000 северокорейских пехотинцев учатся на востоке России, чтобы воевать против Украины. Через несколько недель они усилят подразделения российской оккупационной армии.