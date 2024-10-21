Могут быть задействованы в штурмовых действиях против ВСУ: появились новые данные о судьбе военных из КНДР, которые пытались скрыться с позиций на Курщине

Военнослужащие из Северной Кореи, которые пытались сбежать с позиций в Курской области, могут быть задействованы в штурмовых действиях против ВСУ. Часть северокорейцев решили самовольно покинуть позиции с целью поиска командования ВС РФ.

Видео дня

Российские оккупанты задержали в Комаричском районе Брянской области 18 военнослужащих из КНДР, предпринявших попытку побега с позиций оккупационных войск в Курской области. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в Главном управлении разведки.

По информации источника, северокорейцы осуществляли обучение российских оккупантов по использованию воздушных шаров в военных целях. В свою очередь путинские войска обучали представителей Северной Кореи ведению современного пехотного боя с использованием опыта так называемой "СВО".

После окончания курса обучения, военнослужащие Северной Кореи были оставлены в лесном массиве в районе Колячек Хомутовского района на несколько дней без продуктов питания и без указаний дальнейших планов и намерений. 14 октября часть северокорейцев решили самовольно покинуть позиции с целью поиска российского командования.

Спустя несколько дней северокорейские военнослужащие были найдены и задержаны российскими оккупантами. Расстояние от места побега составляло около 60 километров.

Как сообщают источники, все 40 военнослужащих КНДР, которые находились на позициях в Хомутовском районе, перемещены в Льговский район Курской области для дальнейшего задействования в штурмовых действиях против ВСУ.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию о возможном размещении северокорейских войск в России для отправки на войну в Украину. В то же время он добавил, что такой шаг вызовет "беспокойство", если окажется правдой.

Ранее стало известно о том, что разведка Южной Кореи установила, что из КНДР в Россию прибыли 12 тысяч военных. Среди них – и подразделения сил специальных операций.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов уже заявил, что сейчас почти 11 000 северокорейских пехотинцев учатся на востоке России, чтобы воевать против Украины. Через несколько недель они усилят подразделения российской оккупационной армии.