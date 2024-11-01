Артиллерия, ПВО и не только: США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

В ближайшее время США объявят о выделении следующего пакета военной помощи Украине. На фоне привлечения страной-агрессором РФ северокорейских солдат к войне американская сторона предоставит ВСУ дополнительную артиллерию, средства противовоздушной обороны и не только.

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Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. Как передают СМИ, заявление прозвучало 31 октября во время совместной пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном, а также министрами обороны и иностранных дел Южной Кореи.

Министр обороны США отметил, что присутствие на территории РФ военных из Северной Кореи свидетельствует о намерениях российского диктатора Путина и дальше вести захватническую войну против Украины.

По последним оценкам американской разведки, на восток России для обучения было перемещено около 10 тысяч военнослужащих из КНДР. Из них почти 8000 уже находятся в Курской области, где идет операция ВСУ.

"Мы пока не видим, чтобы эти войска участвовали в боевых действиях против украинских сил, но ожидаем, что эти северокорейские солдаты присоединятся к боям против Украины в ближайшие дни", – сказал Остин.

По его словам, США, со своей стороны, продолжат наращивать помощь в сфере безопасности Киеву по поручению американского лидера Джо Байдена. Среди прочего и путем выделения нового пакета военной помощи.

"Он будет содержать артиллерию, противовоздушную оборону, бронетехнику, боеприпасы и другие важные средства. Объявим в ближайшие дни", – анонсировал глава минобороны США.

Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен также подтвердил готовность страны вскоре предоставить новый пакет военной помощи для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным издания The New York Times, США просили Китай не допустить участия солдат из КНДР в войне в Украине. По данным СМИ, Вашингтон хочет воспользоваться влиянием Пекина на Северную Корею, чтобы давить на нее и заставить вернуть своих военных из РФ.

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