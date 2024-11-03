Украина получит еще 200 машин Stryker от США, чтобы встретить солдат Северной Кореи – Forbes

Министерство обороны США объявило о передаче украинской армии более 200 бронированных машин Stryker накануне привлечения военных из КНДР в боевые действия на стороне РФ. Вероятнее всего новые бронемашины будут переброшены в Курскую область, чтобы встретить контратакующих российских оккупантов и их новых северокорейских союзников.

Кроме машин Stryker в Пентагоне пообещали передать бомбы, ракеты, и артиллерийские снаряды. Об этом сообщает Forbes.

На сегодняшний день неясно, когда именно новые Stryker прибудут в Украину. Однако вполне очевидно, что ВСУ перебросят подкрепление из новых бронемашин на Курщину.

Для Генерального штаба ВСУ имело бы смысл отдать приоритет 95-й десантно-штурмовой бригаде для передачи туда новых Stryker, чтобы привести ее в соответствие с родственными подразделениями в Курске. Маневренный Stryker с максимальной скоростью 95 км/ч отлично подходит для хаотичных городских боев и стремительных атак на дорогах, что типично для боевых действий в Курской области.

В Forbes отмечают, что украинские войска, готовящиеся к наступлению КНДР и РФ в Курске, были бы благодарны за пару сотен дополнительных Stryker. В то же время украинская армия нуждается в новых подготовленных бригадах, чтобы соответствовать северокорейским подкреплениям РФ.

Видео дня

"Но насколько украинские вооруженные силы боролись за создание достаточного количества современных бронемашин, настолько же они боролись за создание дополнительных людских ресурсов. Пока министерство обороны в Киеве не разрешит свой рекрутинговый кризис, эти новые Stryker могут оказаться единственной помощью, которая прибудет в Курск", – пишет издание.

Напомним, по информации госсекретаря США Энтони Блинкена, в Курской области России находятся 8 тысяч солдат КНДР, где они проходят обучение базовым пехотным навыкам, использованию артиллерии и БПЛА. По его словам, всего в РФ находится порядка 10 тысяч северокорейских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский упрекал партнеров за отсутствие реакции на участие КНДР в войне с Украиной. По его словам, Путин испытывает реакцию Запада на свои действия, и если она будет такой, как во время захвата Крыма, агрессор пойдет дальше, увеличивая северокорейский контингент.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!