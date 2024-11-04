Россия атаковала Украину баллистикой и 80 дронами: сбито 50 БПЛА

Защитники неба Украины во время российской воздушной атаки в ночь на 4 ноября сбили 50 из 80 ударных дронов. Еще несколько десятков беспилотников были локационно потеряны.

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Враг нанес удар баллистикой по Днепропетровщине. Об отражении нападения рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что по Днепропетровской области Россия нанесла удар ракетой "Искандер-М" баллистического типа с территории Ростовской области. Кроме этого, оккупанты били управляемыми авиабомбами по Харьковщине.

Также военные преступники запустили по Украине 80 БПЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа с направлений Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск в РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 50 вражеских дронов в девяти областях – Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской.

"27 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины", – отметили в Воздушных силах.

В Николаевской ОВА сообщили, что этой ночью над регионом было уничтожено три БПЛА типа Shahed.

Над Черкасщиной сбили семь "Шахедов": в ОВА отметили, что обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 ноября защитники неба сбили над десятью областями Украины авиаракет и 66 дронов РФ. Еще 27 вражеских БПЛА были локационно потеряны, один улетел в Беларусь.

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