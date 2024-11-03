Защитники неба сбили авиаракету и 66 дронов, которыми ночью атаковала Россия

Силы обороны Украины в ночь на 3 ноября отразили очередную дроновую атаку РФ на Украину, сбив 66 таких целей, а еще несколько десятков были локационно потеряны. Также защитники неба сбили вражескую авиаракету.

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Противовоздушная оборона работала в десяти областях. Детали рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Эта атака началась еще с 17:30 субботы, 2 ноября. Во время нее враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области РФ. Кроме этого, оккупанты запустили 96 ударных БПЛА типа Shahed и дронов неустановленного типа (из Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 воскресенья подтверждено сбитие ракеты и 66 вражеских беспилотников в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Еще 27 дронов были локационно потеряны, один улетел в Беларусь.

"В воздухе – два ударных БПЛА. Боевая работа продолжается! Информация уточняется и обновляется", – добавили в Воздушных силах.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко анонсировал новые способы сбития "Шахедов". Он подчеркнул, что враг пытается выйти на круглосуточные дроновые атаки, однако Украина тоже не сидит сложа руки.

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