Уже на подходе: руководитель ЦПД анонсировал новые способы сбивания 'Шахедов'

Российские войска пытаются увеличить время дроновых атак, которые они устраивают практически ежедневно. С помощью "Шахедов" они не только экономят более дорогие ракеты для поражения целей на территории Украины, но и ведут разведку и держат в условиях постоянного психологического давления население нашего государства.

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Оккупанты пытаются выйти на чуть ли не круглосуточные дроновые атаки, однако Украина почти закончила работу над новыми способами сбивания вражеских "Шахедов". Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Россияне пытаются вывести налеты шахедов чуть ли не на круглосуточный формат, как и говорил ранее. Такие атаки имеют как военные цели ради экономии ракет, так и разведывательные. Кроме этого – это попытка постоянного психологического давления на население, с целью сломить мотивацию к сопротивлению", – отметил он.

На ближних дистанциях "Шахеды" россияне используют прежде всего как ударное оружие. На дальних – в основном для разведки. Также в РФ усиленно работают над наращиванием производства ударных БПЛА, чтобы выполнить замысел круглосуточного террора.

Однако Украина тоже не сидит, сложа руки.

"Новые способы сбивания шахедов на подходе. Все будет ок", – заверил Коваленко.

Напомним, в ночь на 2 ноября Россия запустила несколько групп "Шахедов" по Украине. В частности они летели на жилую застройку Киева, последствия атаки фиксировались в шести районах города.

В Воздушных силах отчитались, что из 71 российского БПЛА сбили 39 дронов-камикадзе, еще 21 был локационно потерян, а пять вернулись на территорию РФ. В то же время около пяти "Шахедов" на момент публикации возведения еще оставались в воздушном пространстве нашего государства, поэтому боевая работа продолжалась.

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