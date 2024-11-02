Россияне ночью атаковали Украину ракетой и 'Шахедами': Силы обороны сбили 39 дронов-камикадзе

В ночь на 2 ноября Россия устроила новую атаку на Украину. Захватчики запустили управляемую авиационную ракету Х-31П и 71 ударный БпЛА.

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Силы обороны уничтожили 39 российских дронов-камикадзе, еще 21 был локационно потерян, пять – вернулись в РФ. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Очередную атаку на Украину враг начал с 19 часов вечера 1 ноября и продолжал всю ночь и утро. За это время российские войска нанесли удар управляемой авиационной ракетой Х-31П, запущенной с воздушного пространства Белгородской области РФ, а также 71 ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 11.00 подтверждено сбитие 39 вражеских БПЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. 21 беспилотник локационно потерян, 5 БПЛА – вернулись в Россию", – отметили в Воздушных силах.

На момент публикации сводки (11:22) в воздушном пространстве Украины оставались около 5 ударных дронов врага, боевая работа продолжалась.

По предварительным данным, в результате российской атаки из-за падения обломков повреждены многоквартирные и частные дома в Сумской, Полтавской, Киевской и Одесской областях.

Напомним, накануне вечером стало известно, что в Сумах "Шахед" попал в многоэтажку. Пострадали не менее пяти гражданских, среди них беременная. Два многоквартирных дома обесточены, в них прекращено газоснабжение.

Также сообщалось, что под ударами российских авиабомб оказался Купянск, там произошел прилет в жилой дом, пострадали люди.

А в Харькове ракета попала по месту дислокации полицейских в центре города. Есть погибший и много раненых.

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