Ракета попала по месту дислокации полицейских в центре Харькова: есть погибший и много раненых. Фото

Российские оккупанты вечером 1 ноября в очередной раз ударили по Харькову баллистикой. Из-за ракетного удара по городу погиб один правоохранитель. Еще 26 полицейских и четверо гражданских граждан были ранены.

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По словам главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского, россияне ударили по центру Харькова двумя ракетами С-300. Было повреждено одно админздание и жилые здания рядом.

Напомним, что первой ракетой захватчики полностью разбили частный дом. Как выяснилось, вторая ракета – удар был нанесен в 16:05 – попала в место дислокации правоохранителей.

Из-за указанных ударов по центру Харькова погиб полковник полиции Андрей Матвиенко. Еще 26 правоохранителей получили ранения.

Как добавил глава ХОВА Олег Синегубов, полковнику Андрей Матвиенко было всего 40 лет, он "преданно служил обществу и государству, обеспечивая правопорядок в прифронтовом регионе".

По информации Синегубова, среди 26 раненых полицейских некоторые в тяжелом состоянии, и врачи сейчас борются за их жизни.

На место происшествия оперативно прибыли все профильные службы. Людям уже оказывают помощь, также полицейские собирают доказательства очередного преступления оккупантов.

По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство.

Как уточнил мэр Игорь Терехов, среди пострадавших гражданских три женщины и один мужчина. Все в легком и среднем состояниях, отметил градоначальник.

Всего ракетными ударами 1 ноября враг повредил в Харькове 20 жилых частных и многоквартирных домов.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 30 октября оккупанты ударили авиабомбой по Салтовскому району Харькова и попали в многоэтажку, где был разрушен почти весь подъезд. Погиб 12-летний мальчик, 36 человек пострадали.

Позже под завалами нашли погибшим 15-летнего парня. В общей сложности три человека погибли, из них двое детей.

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