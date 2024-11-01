Россия ударила баллистикой по частному дому в Харькове: повреждены многоэтажки, пострадали люди

Армия России вечером пятницы, 1 ноября, атаковала баллистикой Харьков, в городе около 16 часов раздался взрыв. Под удар попал жилой частный дом, в соседних многоэтажках выбило окна. Пострадали две женщины 71 и 60 лет.

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О последствиях атаки рассказали руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов. "Прилет в жилой частный дом, повреждены также многоэтажные дома", – информировал Синегубов.

По словам Терехова, возле места попадания в соседних многоэтажках выбило окна. Специалисты обследуют дома на возможные скрытые повреждения.

На месте работают все соответствующие коммунальные службы и волонтеры, сообщил мэр.

"Вся необходимая помощь жителям домов, рядом с эпицентром взрыва, предоставляется и будет предоставляться в полном объеме. В который раз призываю всех харьковчан прислушаться к сигналам воздушной тревоги и быть осторожными", – говорится в сообщении Терехова.

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