Жил вместе с бабушкой и дедушкой: спасатели нашли тело 15-летнего парня, которого РФ убила ударом по Харькову

После ракетного удара по Харькову спасатели обнаружили под завалами тело 15-летнего парня. Парень, по имени Борис, жил вместе с бабушкой и дедушкой на первом этаже, где произошел обвал.

Видео дня

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По его словам, спасатели увидели тело Бориса под тяжелыми плитами, но их деблокирование требует особой осторожности, чтобы не повредить тело.

"Именно сейчас спасатели осуществляют деблокирование тела 15-летнего мальчика. Он жил на первом этаже вместе с бабушкой и дедушкой. Они в момент попадания находились в другой комнате. Он как раз в той комнате, куда обрушились 6 этажей. Зрительно сейчас спасатели видят тело, но на нем тяжелые плиты. Решается вопрос как деблокировать не повреждая тело", – рассказал Чубенко.

Он добавил, что, скорее всего, мальчик уже погиб, поскольку он длительное время находится под завалами. У него серьезные травмы, нет признаков жизни, и его конечности не двигаются.

Родные погибшего, в том числе тетя Алла Степанюк, приехала на место, чтобы дождаться новостей от спасателей.

"Там под завалами мой племянник – Борис, 15 лет. Он в той комнате, где все завалилось и где сейчас пытаются найти. Наш единственный мальчик. Все было хорошо, я с ним разговаривала, мы поговорили – и буквально через полчаса мне звонит мама и кричит, что его не могут достать. Я приехала сразу – и мы ждем. Я надеюсь, я верю в то, что он жив, все хорошо", – рассказала она.

Борис жил с бабушкой и дедушкой, поскольку дом был расположен недалеко от его школы.

Следует отметить, что войска России вечером в среду, 30 октября, ударили авиабомбой по Салтовскому району Харькова и попали в многоэтажное здание, разрушив в нем почти весь подъезд. Подтверждена гибель 12-летнего мальчика, 35 человек пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA:

– российские оккупанты ночью во вторник, 29 октября, нанесли по Харькову авиационный удар. Было попадание в Основянском районе по частному сектору, погибли две женщины и двое мужчин.

– Вечером 28 октября войска РФ ударили фугасными авиабомбами ФАБ-500 по центру Харькова и попали в находящееся под охраной ЮНЕСКО здание Госпрома. Там разрушены несколько этажей, пострадали девять человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!