Купянск попал под атаку авиабомбами: прилет в жилой дом, пострадали люди

Российские оккупационные войска вечером 1 ноября ударили управляемой авиабомбой по Купянску Харьковской области. Захватчики попали в пятиэтажный жилой дом, есть информация, что пострадали люди.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он уточнил, что враг ударил КАБом по Купянску примерно в 21.00.

"Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Предварительно пострадали два человека", – отметил Синегубов. Глава области добавил, что экстренные службы работают над ликвидацией последствий.

Удару предшествовало предупреждение Воздушных сил ВСУ. В 20.40 они отметили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. После этого было объявлено об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска находятся на подступах к Купянску, они в 3 км от города. Давление со стороны оккупационных войск на направлении очень серьезное, им удается достигать локальных успехов.

С такого расстояния захватчики могут доставать в центр города из любого вооружения, которое у них есть, в частности, могут обстреливать Купянск из танков.

Напомним, ранее командир БпАК "Ахиллес" Юрий Федоренко оценил, могут ли оккупанты форсировать Оскол. Он считает, что в ближайшее время на такие попытки захватчики не решатся. Причин несколько: стремительное течение, активное применение силами обороны дронов разных типов и тот факт, что войска РФ при наведении понтонных переправ будут находиться под постоянным огнем украинских воинов.

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