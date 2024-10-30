'Река довольно стремительная': командир БпАК 'Ахиллес' оценил, могут ли оккупанты форсировать Оскол

В ближайшее время россияне вряд ли рискнут форсировать Оскол на Харьковщине. У этой реки стремительное течение, а оккупанты, которые будут наводить переправы, окажутся под прицелом украинских дронов.

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Поэтому захватчики вероятнее всего направят усилия на закрепление на левом берегу Оскола и захват важного железнодорожного узла – Купянска-Узлового. Своими соображениями по поводу дальнейших действий врага на Купянском направлении в эфире КИЕВ24 поделился командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

Он убежден, что, по крайней мере, в ближайшее время россияне не решатся на форсирование Оскола, к которому они сейчас подошли. Ведь перейти эту реку в условиях боевых действий – задача не из простых.

"Река Оскол достаточно стремительна, в свое время, в 2022 году, во время Харьковской контрнаступательной операции Силы обороны ее форсировали, в частности мы. И это было очень сложное испытание ввиду того, что, во-первых, когда ты приводишь понтоны, ты так или иначе находишься под огненным влиянием врага", – отметил Федоренко.

Вторым фактором, усложняющим форсирование Оскола, является его стремительное течение.

Все это также дополняет активное применение силами обороны беспилотных комплексов, чего во время деоккупации Харьковщины в 2022 году еще не наблюдалось.

"К тому времени была преимущественно артиллерия и незначительным образом применялись "мавики" со сбросами с беспилотных систем. Поэтому на сегодняшний день беспилотные системы существенно улучшились в своей номенклатуре и в качестве применения. Сегодня мы имеем FPV-дроны, дроны-камикадзе многоразового применения, ночные бомберы и многое другое. Поэтому форсировать Оскол для врага, по моему убеждению, на текущий момент не представляется возможным", – рассказал командир БпАК "Ахиллес".

Куда более вероятным направлением, на которое россияне могут направить основные усилия, по мнению Федоренко, есть попытки оккупировать Купянск-Узловой.

"Для врага приоритетная задача – закрепиться на левом берегу и затем развивать свой успех, то есть зачищать левобережный плацдарм, левобережную Купянщину с последующим выходом на Купянск-Узловой. И только после того, как противник выполнит эту задачу, можно говорить о том, что они приступят к подготовительной работе к форсированию реки", – попытался он спрогнозировать дальнейшие действия вражеской армии на Купянском направлении.

Напомним, ранее заместитель Федоренко Олесь Маляревич рассказывал, что на Купянском направлении оккупанты получили приказ выйти на берег реки Оскол, не считаясь с потерями. Так что вражеские штурмы там продолжаются практически непрерывно, для атак враг задействует бронетехнику.

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