У врага есть приказ выйти к реке Оскол и не считаться с потерями, штурмы продолжаются 24 на 7 – 92 ОШБр

На Купянском направлении ситуация остается очень сложной. Вражеские штурмы там продолжаются практически непрерывно, для атак враг задействует бронетехнику.

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У российских сил на этом направлении есть приказ выйти на берег реки Оскол, не считаясь с потерями. Об оперативной ситуации на Купянском направлении рассказал заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич в эфире КИЕВ24.

По словам Маляревича, на Купянском направлении русские войска ведут штурмы практически непрерывно.

"Ситуация на Курском направлении остается очень сложной. Враг штурмует 24/7, бросает в бой бронированную технику. Вчера был очередной накат, 17 единиц техники они бросили, но все потеряли", – отметил он.

Маляревич также рассказал, что ключевой целью захватчиков в Харьковской области является выход на берег реки Оскол.

"У врага есть приказ выйти к реке Оскол и не считаться с потерями. Поэтому наша задача сейчас – активная оборона и нанесение максимальных потерь оккупантам", – пояснил он.

В настоящее время россияне смогли захватить часть села Кругляковка на берегу Оскола.

"Кругляковка частично, где-то на половину захвачена. Враг давит к берегу, там железная дорога, он не может дойти пока. И, конечно, оказываем на них давление и с правого берега, и с флангов", – очертил ситуацию замкомандира.

Маляревич также добавил, что на Купянском направлении работают несколько бригад: 1-я Президентская бригада оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревий", 77 десантно-штурмовая бригада, 43 механизированная бригада и 92 штурмовая бригада, в том числе батальон "Ахиллес". Задействование такого количества сил обусловлено тем, что на Купянском направлении сконцентрирована серьезная группировка врага.

Напомним, на днях в британской разведке заявили, что Россия продолжает оказывать давление на украинскую оборону на Купянском направлении. Сейчас российские силы находятся в нескольких сотнях метров от реки Оскол и примерно в 20 км к югу от Купянска.

Россия, вероятно, стремится снова оккупировать этот райцентр, являющийся важным железнодорожным узлом, после того, как потеряла Купянск в сентябре 2022 года.