Россия запустила несколько групп 'Шахедов' по Украине: в каком направлении летят дроны

Вечером в пятницу, 1 ноября, началась новая попытка России обстрелять Украину дронами-камикадзе Shahed-136 иранской разработки. Первые вражеские БПЛА перелетели границу с Курской областью РФ и через Сумщину продолжили движение дальше.

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Воздушные силы ВСУ предупредили об этом в 18:45. Примерно в 19:00 военные добавили, что беспилотники также нарушили наше воздушное пространство, направляясь на Сумщину с Белгородской области страны-агрессора.

По состоянию на 19:20 "Шахеды" угрожали городу Сумы. В его направлении они летели с северной и восточной сторон.

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Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 1 ноября Россия атаковала Украину тремя ракетами и 48 дронами-камикадзе. Защитники неба сбили 32 цели, еще ряд был локационно потерян или вышел из воздушного пространства страны.

– В ночь на 31 октября агрессор для атаки использовал 43 дрона и 12 ракет. Защитники неба сбили 19 целей, еще 23 беспилотника подавили средствами РЭБ.

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