Россия атаковала Украину 12 ракетами и 43 дронами: уничтожено 19 целей, два десятка БПЛА локационно потеряны

Силы противовоздушной обороны в ночь на 31 октября сбили две ракеты и 17 ударных дронов, которыми российские войска атаковали Украину. Еще более двух десятков вражеских БПЛА были локационно потеряны.

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Атака продолжалась с вечера предыдущих суток, враг нанес удары по Одесщине и Краматорску. Деталирассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

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Защитники неба уничтожили все российские ударные беспилотники, пытавшиеся атаковать Киев. Из-за падения обломков дрона в Подольском районе горела трава на территории строительства, взрывной волной выбило окна в нескольких домах и административном здании.

По предварительным данным, над Черкасщиной уничтожили три "Шахеда". Обломками дронов и взрывной волной повреждено имущество нескольких предприятий в Черкасском районе: в одном случае склад, в другом – окна в здании.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российской атаки в ночь на 30 октября Силы обороны сбили 33 из 62 БПЛА, еще 25 дронов были локационно потеряны. Также враг ракетой неустановленного типа ударил по частному сектору в Сумской области.

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